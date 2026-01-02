முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தூய்மை பணியாளர்கள் கொரானோ காலத்தில் தியாகிகள்.. இப்போது கண்டுகொள்ளப்படாதவர்களா?

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம்

Siva

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (17:20 IST)
கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் தங்கள் இன்னுயிரையும் பொருட்படுத்தாது பணியாற்றிய தூய்மை பணியாளர்கள், இன்று தங்களது அடிப்படை உரிமைகளுக்காக தெருவில் இறங்கி போராடும் அவல நிலையை அரசியல் விமர்சகர் நந்தகுமார் வேதனையுடன் பதிவு செய்துள்ளார். 
 
கொரானோ காலத்தில் தியாகிகளாக தாங்கி பிடிக்கப்பட்ட இவர்கள், இன்று அரசால் கண்டுகொள்ளப்படாமல் இருப்பது ஏன்? என்ற கேள்வியை அவர் முன்வைத்துள்ளார். தங்களது 16 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இப்பணியாளர்கள் தரையிலும், கடலிலும், ஏன் வண்டிகளின் டயர்களுக்கு அடியில் தலையை வைத்தும் ஆபத்தான முறையில் போராடி வருவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
பணி நிரந்தரம் மற்றும் முறையான ஊதிய உயர்வு கோரி சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் இல்லம் வரை இந்த போராட்டங்கள் நீண்டுள்ளன. அரசு இவர்களை வெறும் தேர்தல் கால வாக்கு வங்கியாக மட்டும் பார்க்காமல், அவர்களின் வாழ்வாதார பிரச்சினைகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே நந்தகுமாரின் பிரதான வாதமாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

