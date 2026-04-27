சென்னைக்கு திரும்ப பல மடங்கு விமானக் கட்டணம்!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி...

Publish Date: Mon, 27 Apr 2026 (10:57 IST)
Updated Date: Mon, 27 Apr 2026 (10:59 IST)
பொதுவாகவே தொடர் விடுமுறைகள், தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் சென்னையிலிருந்து பலரும் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு வருவார்கள். அப்படி வருபவர்கள் பெரும்பாலும் பேருந்துகள், ரயில்களில் பயணிப்பார்கள். கொஞ்சம் வசதி படைத்தவர்கள் விமானத்தை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அப்படி விமான பயணத்தை தேர்ந்தெடுப்பவர்கள் கோவை, திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி விமான நிலையங்களுக்கு சென்று அங்கிருந்து சொந்த ஊருக்கு செல்வார்கள். ஏனெனில் அந்த பகுதியில் இருந்துதான் பலரும் சென்னைக்கு சென்று பணிபுரிகிறார்கள் அல்லது வியாபாரம் செய்கிறார்கள்..
அதுபோலவே கடந்த 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்ததை முன்னிட்டு பலரும் விமான மூலம் பயணித்தார்கள். அப்போது விமான கட்டணம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது.
தற்போது தேர்தல் முடிந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று பலரும் சென்னை திரும்பினார்கள். ஆனால் தேர்வு சென்னை திரும்புவதற்கு விமான கட்டணம் பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டிருந்தது கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு வழக்கமான கட்டணம் 5099. ஆனால் நேற்று 32,508 ஆக இருந்தது..
தூத்துக்குடியிலிருந்து சென்னைக்கு ரூ.5354 ஆகவிருந்த விமானக் கட்டணம் நேற்று இரவிலிருந்து 17,089 ஆக உயர்த்தப்பட்டிருந்தது. திருச்சியிலிருந்து சென்னைக்கு ரூ.4,551ஆக இருந்த விமான கட்டணம் 14,310 ஆக உயர்த்தப்பட்டிருந்தது. கோவையிலிருந்து சென்னைக்கு ரூ.4634 ஆகவிருந்த விமான கட்டணம் 11,149 ஆக உயர்ந்திருந்தது..