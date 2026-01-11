முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மெரினா கடற்கரையில் இனி இதை செய்தால் ரூ.5000 அபராதம்.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
மெரினா கடற்கரை

Siva

, ஞாயிறு, 11 ஜனவரி 2026 (11:05 IST)
சென்னை மெரினா உள்ளிட்ட மாநகர கடற்கரைகளை தூய்மையாக பராமரிக்க சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
 
மெரினா கடற்கரையில் மட்டும் நாள்தோறும் சராசரியாக 4 டன் குப்பைகள் அகற்றப்படுவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரிப்பால் சேரும் இந்த குப்பைகளை மேலாண்மை செய்வது பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. இதனை தடுக்கும் பொருட்டு, கடற்கரைக்கு வருபவர்கள் குப்பைகளை அங்கங்கே வீசாமல், அங்கிருக்கும் குப்பை தொட்டிகளில் மட்டுமே போட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த விதியை மீறி கடற்கரை மணற்பரப்பிலோ அல்லது பொது இடங்களிலோ குப்பைகளை கொட்டுபவர்களுக்கு உடனடியாக 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. கடற்கரையின் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும், கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவினர் கடற்கரைப் பகுதிகளில் தீவிர ரோந்துப் பணியில் ஈடுபடுவார்கள் என்றும், விதிகளை மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தளபதி வராரு!. பாதுகாப்பு கொடுங்க!.. டெல்லியிலும் அலப்பறை பண்ணும் தவெக!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos