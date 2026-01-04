முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
என்.டி.ஏவில் அன்புமணி பாமக? திமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ் பாமக? ஒரே தொகுதிகளில் மோதலா?

ramadoss

Siva

, ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (08:59 IST)
பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி முரண்பாடுகள் தற்போது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளன. ஒருபுறம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள், திமுகவுடன் மென்மையான போக்கை கடைப்பிடிக்க விரும்புவதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. மறுபுறம், கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் நீடித்து, பாஜகவுடன் இணைந்து 2026 தேர்தலை சந்திக்க ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.
 
தந்தை ஒரு பக்கம், மகன் ஒரு பக்கம் என இருவேறு துருவங்களாக செயல்படுவது பாமக தொண்டர்களிடையே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரு பிரிவுகளுக்கும் அந்தந்த கூட்டணியில் ஒரே தொகுதி கிடைத்தால் நேருக்கு நேர் மோதல் ஏற்படலாம்.
 
ஒருவேளை தொகுதி பங்கீட்டில் ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாவிட்டால், பாமக பிளவுபட்டு இருவேறு அணிகளாக தேர்தலைச் சந்திக்கும் அபாயமும் உள்ளது. "மாம்பழம்" சின்னம் யாருக்கு என்பதில் தொடங்கி, கூட்டணி எது என்பது வரை பாமகவின் அரசியல் நகர்வுகள் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய புதிராகவே நீடிக்கின்றன.
 
Edited by Siva

