விஜய் - சிபிஐ விசாரணை செய்தி மொத்தம் கற்பனை.. என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் தெரியாது: அரசியல் விமர்சகர்கள்

Siva

Siva

, செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (08:11 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் டெல்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரானது தொடர்பான செய்திகள் அனைத்தும் வெறும் கற்பனையே என்று எழுந்துள்ள விமர்சனங்கள் அரசியல் களத்தில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன. 
 
குறிப்பாக, கடந்த ஜனவரி 19, அன்று சுமார் ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை நடைபெற்றதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அங்கு உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து சிபிஐ தரப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை எதுவும் வெளியாகவில்லை. இதனால், ஊடகங்களில் வெளியாகும் "கிடுக்குப்பிடி கேள்விகள்" மற்றும் "விஜய்யின் பதில்கள்" போன்றவை வெறும் யூகங்களின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவை என அரசியல் விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
 
கரூர் கூட்ட நெரிசல் விபத்து தொடர்பான இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தின் கண்காணிப்பில் இருப்பதால், சிபிஐ அதிகாரிகள் மிகவும் ரகசியமாகவே விசாரணையை நடத்தி வருகின்றனர். விஜய்யின் அரசியல் ஆலோசகர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், அவர் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட உள்ளதாகவும் பரப்பப்பட்ட தகவல்கள் வதந்தி என தவெக தரப்பு ஏற்கனவே மறுத்துள்ளது. 
 
எனவே, விசாரணை நடந்திருப்பது உண்மை என்றாலும், அதன் உள்ளடக்கங்கள் குறித்து வெளிவரும் செய்திகள் அனைத்தும் ஒரு தரப்பின் கற்பனையாகவோ அல்லது அரசியல் பிம்பத்தை சிதைக்க உருவாக்கப்பட்ட செய்திகளாகவோ இருக்கலாம் என்பதே தற்போதைய களநிலவரம்.
 
Edited by Siva

