முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னையில் 18 இடங்களை சுற்றிப்பார்க்க வெறும் 50 ரூபாய்.. இன்று முதல் அசத்தல் சேவை..!

Advertiesment
சென்னை உலா

Siva

, புதன், 14 ஜனவரி 2026 (14:33 IST)
சென்னை மாநகரின் வரலாற்று சின்னங்கள் மற்றும் சுற்றுலா தலங்களை மக்கள் குறைந்த செலவில் சுற்றிப் பார்க்கும் வகையில், 'சென்னை உலா' என்ற புதிய சுற்றுலா பேருந்து சேவையை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
 
இதன் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் பின்வருமாறு:
 
கட்டணம்: ஒரு நபருக்கு வெறும் ரூ.50 மட்டுமே.
 
நேரம்: வார இறுதி நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை; வார நாட்களில் மாலை 4 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இச்சேவை கிடைக்கும்.
 
வழித்தடம்: மெரினா கடற்கரை, எழும்பூர் அருங்காட்சியகம், வள்ளுவர் கோட்டம், சாந்தோம் தேவாலயம், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட 18 முக்கிய இடங்களை இந்தப் பேருந்து இணைக்கிறது.
 
வசதி: ஒவ்வொரு 30 நிமிட இடைவெளியிலும் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
 
பழமை வாய்ந்த அரசு பேருந்துகளை புதுப்பித்து, பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் வகையில் இந்த சேவை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் விடுமுறையை கழிக்கத் திட்டமிடும் சென்னை மக்களுக்கும், சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் இது ஒரு சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜயை நான் சாதாரணமாக நினைக்கவில்லை!.. அண்ணாமலை பேட்டி!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos