முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எக்சிட்போல் கருத்துக்கணிப்புகள் ஒரு பொழுதுபோக்கு தான்.. அதை 1% கூட நம்ப வேண்டாம்: அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

Advertiesment
தமிழ்நாடு
BY: Webdunia
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (08:29 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (08:30 IST)
google-news
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-ன் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில், பல்வேறு ஊடகங்கள் வெளியிட்டு வரும் எக்சிட் போல் முடிவுகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இருப்பினும், அரசியல் விமர்சகர்கள் இந்த கணிப்புகளை வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என்றும், இவற்றை ஒரு சதவீதம் கூட நம்ப வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
 5.5 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ள ஒரு மாநிலத்தில், வெறும் சில ஆயிரம் பேரிடம் எடுக்கப்படும் 'சாம்பிள்' முடிவுகள் ஒட்டுமொத்த மக்களின் தீர்ப்பாக அமைய முடியாது என்பதே இவர்களின் வாதம்.
 
ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் நிலவும் தனித்துவமான சாதி மற்றும் சமூக காரணிகள், கிராமப்புற மக்களின் மௌனமான வாக்குப்பதிவு, மற்றும் பெண்களின் மனநிலை போன்றவை இத்தகைய சிறிய அளவிலான கணிப்புகளில் துல்லியமாக சிக்குவதில்லை.
 
கடந்த காலங்களில் பலமுறை இத்தகைய கணிப்புகள் படுதோல்வி அடைந்துள்ளதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். குறிப்பாக, ஏசி அறையில் அமர்ந்து கொண்டு எடுக்கப்படும் மேலோட்டமான முடிவுகள் கள நிலவரத்திற்கு நேர்மாறாக அமையக்கூடும்.
 
எனவே, இந்த எக்சிட் போல் முடிவுகளைப் பார்த்து அரசியல் கட்சியினரோ அல்லது பொதுமக்களோ உற்சாகமடையவோ அல்லது சோகமடையவோ தேவையில்லை. இது வெறும் ஊடக விவாதங்களுக்கான ஒரு கருவி மட்டுமே. மக்களின் உண்மையான தீர்ப்பு வாக்கு இயந்திரங்களில் பாதுகாப்பாக உள்ளது; அது மே 4-ம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளிவரும் வரை காத்திருப்பதே விவேகமானது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

புதுச்சேரியில் ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார்?.. கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos