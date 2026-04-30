எக்சிட்போல் என்பது 4 நாள் கூத்து தான்.. மனம் தளர வேண்டாம்.. தவெகவினர் பதிவுகள்..!

Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (08:34 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த எக்சிட் போல் கணிப்புகள் வெளியாகி விவாதங்களை கிளப்பியுள்ள நிலையில், தமிழக வெற்றி கழக தொண்டர்கள் சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் முதிர்ச்சியான மற்றும் தன்னம்பிக்கை கொண்ட பதிவுகளை இட்டு வருகின்றனர்.
"எக்சிட் போல் என்பது வெறும் நான்கு நாள் கூத்துதான், இது உண்மையான தீர்ப்பல்ல" என்று தவெகவினர் தங்களது மன உறுதியை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். கோடி கணக்கான மக்கள் வாக்களித்துள்ள நிலையில், ஒரு சில ஆயிரம் பேரிடம் எடுக்கப்படும் புள்ளிவிவரங்கள் ஒருபோதும் மக்கள் புரட்சியின் வீரியத்தை குறைத்துவிட முடியாது என்பது அவர்களின் வாதமாக உள்ளது.
கருத்துக்கணிப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினருக்கு சாதகமாக திசைதிருப்பப்படலாம், ஆனால் களத்தில் தவெக தொண்டர்கள் பார்த்த மக்களின் எழுச்சி என்பது முற்றிலும் வேறானது என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
எண்ணிக்கையை விட மக்களின் எண்ணங்களே முக்கியம்; மே 4-ஆம் தேதி வாக்குப்பெட்டி திறக்கும் போதுதான் தமிழகத்தின் உண்மையான 'தளபதி' யார் என்பது உலகுக்கு தெரியும்" என பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
தற்காலிகமான இந்த கணிப்புகளைக் கண்டு யாரும் மனம் தளர வேண்டாம் என்றும், இது போன்ற சவால்களை தாண்டியே ஒரு புதிய அரசியல் சகாப்தம் உருவாகும் என்றும் தொண்டர்கள் ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகம் ஊட்டி வருகின்றனர்.
அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் வரும் வரை பொறுமை காப்போம் என்பதே தவெகவினரின் தற்போதைய நிலைப்பாடாக உள்ளது.