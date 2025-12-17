முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஈரோடு மாநாட்டில் தவெகவில் இணையும் விசிக, அதிமுக மற்றும் திமுக பிரபலங்கள்? பரபரப்பு தகவல்..!

Advertiesment
vijay tvk

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (15:30 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் மற்றும் வரும் ஈரோடு பொதுக்கூட்டம் குறித்த சுவாரஸ்யமான அரசியல் அலசலை அரசியல் விமர்சகர்கள்  கூறிய கருத்துக்கள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
விஜய் தலைமையிலான தவெக, ஈரோட்டில் தனது இரண்டாவது பெரிய பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. முதல் மாநாட்டை விட இந்த  கூட்டத்தில் பல அதிரடி திருப்பங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, திராவிட மற்றும் தேசிய கட்சிகளில் இருந்து முக்கிய புள்ளிகள் சிலர் அன்று விஜய்யுடன் இணைய வாய்ப்புள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், ராகுல் காந்தி - விஜய் இடையே நிலவும் பரஸ்பர மரியாதை, எதிர்காலத்தில் புதிய கூட்டணிக்கு வழிவகுக்கலாம் என்றும் அ
துகுறித்து ஈரோடு மாநாட்டில் விஜய் மறைமுகமாக பேசுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
மேலும் ஈரோடு கூட்டத்தில் விசிக, அதிமுக மற்றும் திமுகவில் உள்ள இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் சிலர் தவெகவில் ஐக்கியமாகலாம் என சொல்லப்படுகிறது.
 
விஜய் மிகவும் நிதானமாக, அடுத்தடுத்த நகர்வுகளை திட்டமிட்டு வருகிறார். மற்ற கட்சிகளை போலல்லாமல், இளைஞர்களை மையப்படுத்தி ஒரு புதிய கட்டமைப்பை அவர் உருவாக்கி வருகிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பறப்பதை பிடிக்க ஆசைப்பட்டு இருப்பதை கைவிட கூடாது.. விஜய் கூட்டணி குறித்து திருநாவுக்கரசர்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos