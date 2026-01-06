ஆளுநர் ரவியை திடீரென சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.. என்ன காரணம்?

தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியை சந்திக்க உள்ளார். திமுக அரசின் நிர்வாக முறைகேடுகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள் குறித்து ஆளுநரிடம் அவர் விரிவான மனு அளிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
குறிப்பாக, மணல் குவாரி முறைகேடுகள் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை எழுதிய கடிதத்தின் அடிப்படையில், தமிழக டிஜிபி அலுவலகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை எடப்பாடி பழனிசாமி முன்வைக்க உள்ளார்.
அமைச்சர்கள் துரைமுருகன் மற்றும் கே.என். நேரு ஆகியோர் மீதான புகார்கள் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த ஆளுநர் வலியுறுத்த வேண்டும் என்பதே இந்த சந்திப்பின் முக்கிய நோக்கமாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த சந்திப்பின் போது முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.பி. முனுசாமி, நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் உடன் இருப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழக அரசியல், எடப்பாடி பழனிசாமி, ஆளுநர் ஆர் என் ரவி, அதிமுக புகார், திமுக ஊழல் புகார், மணல் குவாரி முறைகேடு, அமைச்சர் துரைமுருகன், கே என் நேரு, ஆளுநர் மாளிகை சந்திப்பு, தமிழக செய்திகள்