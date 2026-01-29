கூட்டணிக்காக டெல்லிக்கு சென்று கனிமொழி கெஞ்சுகிறார்.. எடப்பாடி பழனிசாமி கிண்டல்..!

திமுக கூட்டணிக்குள் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், காங்கிரஸ் கட்சியை தக்கவைத்துக்கொள்ள திமுக தற்போது கெஞ்சும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ராகுல் காந்தியை திமுக எம்பி கனிமொழி டெல்லியில் சந்தித்தது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்தபோது "காங்கிரஸை தக்கவைத்துக்கொள்ள டெல்லிக்கு சென்று கனிமொழி கெஞ்சும் அளவுக்கு திமுகவின் நிலைமை இன்று பரிதாபமாக மாறிவிட்டது" என்றார்.
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்கிறதா இல்லையா என்பதே சந்தேகமாக இருப்பதாகவும், அந்தக் கூட்டணியில் ஒருவிதமான தடுமாற்றம் நிலவி வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில் இபிஎஸ்-ஸின் இந்த விமர்சனங்கள் தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.