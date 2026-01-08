முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கூட்டணி பற்றி என்னிடம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசவில்லை.. டாக்டர் ராமதாஸ்

Advertiesment
எடப்பாடி பழனிசாமி

Mahendran

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (16:05 IST)
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாமக உடனான கூட்டணி குறித்து தன்னிடம் எந்தவிதமான நேரடி பேச்சுவார்த்தையும் இதுவரை நடைபெறவில்லை என்று திட்டவட்டமாக டாக்டர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த டாக்டர் ராமதாஸ் ’அன்புமணி ராமதாஸ் பாமகவிலிருந்து நீக்கப்பட்டவர் என்று சுட்டிக்காட்டியதோடு, அவருடன் கூட்டணி குறித்து பேசுவது கட்சி விதிகளுக்கு முரணானது என்றும், அது செல்லாது என்றும் அதிரடியாக கூறினார்.
 
நாங்கள்தான் உண்மையான பாமக என்று கூறும் டாக்டர் ராமதாஸ் தன்னிடம் மட்டுமே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடியும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். அன்புமணி தரப்பை தவிர்த்துவிட்டு, ராமதாஸ் தன்னிடம் நேரடியாக பேசினால் மட்டுமே அதிமுக - பாமக கூட்டணிக்கு வாய்ப்புள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பொங்கல் பரிசு தொகைக்கான டோக்கன் வாங்கவில்லையா? உடனே இதை செய்யுங்கள்... 3000 ரூபாய் வந்துவிடும்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos