முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எடப்பாடியின் தலைமையிலான கூட்டணியில் இணையவே மாட்டோம்.. ஓபிஎஸ், டிடிவி உறுதி..!

Advertiesment
எடப்பாடி பழனிசாமி

Siva

, வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (15:40 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் அ.தி.மு.க-வின் உட்கட்சி மோதல்கள் மற்றும் கூட்டணி கணக்குகள் 2026 தேர்தலை நோக்கி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி தினகரன் ஆகியோரை 'கூட்டணியில் கூட சேர்க்க மாட்டேன்' என்று பிடிவாதமாக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி , சமீபத்தில் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலுடனான சந்திப்பிற்கு பிறகு தனது போக்கில் மென்மை காட்டி வருகிறார். பா.ஜ.க மேலிடத்தின் அழுத்தம் காரணமாகவே எடப்பாடி இறங்கி வருவதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
இருப்பினும், 'எடப்பாடியின் தலைமையிலான கூட்டணியில் இணையவே மாட்டோம்' என்று ஓ.பி.எஸ் மற்றும் தினகரன் தரப்பு பிடிவாதம் காட்டுவது புதிய சிக்கலை உருவாக்கியுள்ளது. இவர்கள் இருவரும் தென்மாவட்டங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்கு வங்கியை கொண்டுள்ளனர். அ.தி.மு.க ஒன்றாக இணையாத பட்சத்தில், தென்மாவட்டங்களில் வாக்குகள் சிதறி, அது தி.மு.க கூட்டணிக்கு சாதகமாக முடியும். 
 
குறிப்பாக, முக்குலத்தோர் சமூக வாக்குகளை மீண்டும் ஒருங்கிணைக்காவிட்டால், தென் தமிழகத்தில் அ.தி.மு.க-விற்கு பெரும் சரிவு ஏற்படும் என்று ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் அச்சப்படுகிறார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி தனது தலைமையை தக்கவைப்பாரா அல்லது தென்மண்டல சவால்களைச் சமாளிக்க விட்டு கொடுப்பாரா என்பதுதான் 2026 தேர்தலின் முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழக அரசு `வாங்கிய கடன் ரூ.3,86,797 கோடி; மூலதன செலவுரூ.1.66 லட்சம் கோடி.. மீத்ஹி ரூ.2.2 லட்சம் கோடி எங்கே?' அன்புமணி கேள்வி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos