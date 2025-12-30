முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
என்.டி.ஏ கூட்டணியில் ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனுக்கு இடமில்லை.. பிடிவாதம் பிடிக்கிறாரா ஈபிஎஸ்?

தமிழக அரசியல்

Siva

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (09:50 IST)
அதிமுக-பாஜக கூட்டணி உறுதியாகி இருந்தாலும் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை சேர்ப்பது தொடர்பாக பெரும் இழுபறி நீடிக்கிறது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது பிடிவாதமான நிலைப்பாட்டில் இருந்து சற்றும் பின்வாங்கவில்லை என்பது தெரிகிறது.
 
"கட்சியை துரோகம் செய்தவர்களுக்கும், குழப்பம் விளைவிப்பவர்களுக்கும் அதிமுக கூட்டணியில் இடமில்லை" என்பதில் ஈபிஎஸ் உறுதியாக உள்ளார். பாஜக மேலிடம், அதிமுகவின் வாக்குகள் சிதறாமல் இருக்க ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனை உள்ளடக்கிய ஒரு மெகா கூட்டணியை விரும்புகிறது. 
 
ஆனால், அவர்களை மீண்டும் உள்ளே அனுமதிப்பது தனது தலைமைக்கு விடப்படும் சவாலாக அமையும் என ஈபிஎஸ் கருதுகிறார். ஒருவேளை பாஜக அவர்களை வற்புறுத்தினால், அது கூட்டணியின் நிலைத்தன்மையையே பாதிக்கும் என்ற சூழல் உருவாகியுள்ளது.
 
மறுபுறம், ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தங்களை இணைத்து கொள்ளாவிட்டால், மூன்றாவது அணியாக நடிகர் விஜய்யின் தவெக-வுடன் இணைய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. ஈபிஎஸ்ஸின் இந்த தீர்க்கமான முடிவு, அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமை பிம்பத்தை வலுப்படுத்தினாலும், தென் மாவட்டங்களில் வாக்குச்சிதறலை ஏற்படுத்துமா என்ற அச்சமும் அரசியல் வட்டாரத்தில் நிலவுகிறது. 
 
