அதிமுக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரனா? ரகசியமாக இருந்தால் தான் அரசியலில் நல்லது: ஈபிஎஸ்

தமிழக அரசியலில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்த பேட்டி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏற்கனவே அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக அதிமுகவுடன் கைகோர்த்துள்ள நிலையில், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் இந்த கூட்டணியில் இணைவாரா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "அரசியலில் எதுவும் ரகசியமாக இருந்தால் தான் அந்த முயற்சிக்கு ஒரு அந்தஸ்து உண்டு" என்று சூசகமாக பதிலளித்தார்.
முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ்-க்கு அதிமுகவில் கண்டிப்பாக இடமில்லை என்று திட்டவட்டமாக மறுத்த ஈபிஎஸ், டி.டி.வி. தினகரன் குறித்த கேள்விக்கு மட்டும் நேரடியான மறுப்பை தெரிவிக்காமல் மௌனம் காத்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது.
தென் மாவட்ட வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்க டி.டி.வி. தினகரனை சேர்த்து கொள்வது குறித்து அதிமுக தலைமை ரகசியமாக ஆலோசித்து வருவதையே இது காட்டுவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். டெல்லி பயணத்திற்குப் பிறகு ஈபிஎஸ் எடுத்துள்ள இந்த நிலைப்பாடு, அதிமுக கூட்டணியின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகளை நோக்கிய எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.