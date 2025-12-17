முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஓபிஎஸ்க்கு ஒருபோதும் அதிமுகவில் இனி இடமில்லை.. பாஜகவுக்கு 30 தொகுதிகள்: சேலம் மணிகண்டன்

Advertiesment
எடப்பாடி பழனிசாமி

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (12:40 IST)
அதிமுக ஆதரவாளர் சேலம் மணிகண்டன் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் எடப்பாடி பழனிசாமி தற்போது அதிமுகவின் அசைக்க முடியாத தலைவராக உருவெடுத்துள்ளதாகவும், 2026 தேர்தல் அவருக்கு ஒரு முக்கிய 'அக்னிப் பரீட்சை' என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அதிமுக தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன்னரே விருப்பமனு வாங்குவது கட்சியின் வழக்கமான வேகம் என்றும், எடப்பாடி பழனிசாமி தனது தலைமையின் கீழ் தொண்டர்களை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்துள்ளார் என்றும் அவர் வாதிடுகிறார்.
 
ஓ.பன்னீர்செல்வம் இனி ஒருபோதும் அதிமுகவில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட மாட்டார் என்றும், அண்ணாமலை ஏற்படுத்திய குழப்பங்களை தீர்க்கவே அமித்ஷா தற்போது நேரடியாக களமிறங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறுகிறார். அண்ணாமலை அதிமுகவை வலுவிழக்க செய்ய முயன்றது பாஜக தலைமைக்கு புரிந்துவிட்டது என்பது அவர் கருத்து.
 
ஜனவரி மாத இறுதியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் என்றும், அதில் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக பிரதமர் அறிவிப்பார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
 
பாஜகவிற்குத் தமிழகத்தில் சுமார் 8% வாக்கு வங்கி இருப்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் அவர், தொகுதி பங்கீட்டில் அதிமுக சுமார் 30 இடங்கள் வரை பாஜகவிற்கு வழங்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்தார். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகாது.. ஒரே ஒரு காரணம் இதுதான்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos