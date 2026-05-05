முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஸ்டாலின்.. எதிர்க்கட்சியாக பயணம் தொடரும் என பதிவு..!

mk stalin
BY: Webdunia
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (12:01 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (12:02 IST)
2026 தமிழகச் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு மாபெரும் அரசியல் மாற்றத்தை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது முதலமைச்சர் பதவியை முறைப்படி ராஜினாமா செய்துள்ளார். 
 
கொளத்தூர் தொகுதியில் அவர் எதிர்பாராத தோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து, தனது ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநருக்கு அனுப்பியுள்ளார். 
 
தனது சமூக வலைதள பதிவில், திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களித்த 1.54 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு அவர் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார். வெற்றி பெற்ற கட்சிக்கும் திமுக-வுக்கும் இடையிலான வாக்கு சதவீத வேறுபாடு வெறும் 3.52 விழுக்காடு மட்டுமே என்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், மக்கள் தங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை வலிமையானதாக கருதுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
"ஆளும் கட்சியாக இருந்தால் மக்களுக்கான திட்டங்களைத் தீட்டுவோம், எதிர்க்கட்சியாக இருந்தால் மக்களுக்கான கோரிக்கைகளுக்காக போராடுவோம்" என்று பதிவிட்டுள்ள ஸ்டாலின், இனி ஒரு வலிமையான எதிர்க்கட்சியாக இருந்து மக்கள் பணியைத் தொடரப்போவதாக அறிவித்துள்ளார். "மீண்டும் வெல்வோம்" என்ற நம்பிக்கையுடன் இனம், மொழி காக்கும் பயணம் தொடரும் எனவும் அவர் உறுதி அளித்துள்ளார். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

