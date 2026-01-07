முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
புதுச்சேரி என் வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக இருக்கும்.. ஐபிஎஸ் அதிகாரி இஷா சிங் உருக்கம்..!

சுவாதி சிங் ஐபிஎஸ்

Mahendran

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (15:23 IST)
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் மாநாட்டின் போது, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மிகச்சிறப்பாக கையாண்ட ஐபிஎஸ் அதிகாரி இஷாசிங், தற்போது டெல்லிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். 
 
மாநாட்டின் போது கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தி, எவ்வித அசம்பாவிதமும் இன்றி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ததில் இவரது பங்கு மிக முக்கியமானது. மேலதிகாரிகளின் அழுத்தம் காரணமாகவே இந்த இடமாற்றம் நிகழ்ந்ததாக பேச்சுக்கள் எழுந்தாலும், மக்கள் மத்தியில் அவருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
 
இந்நிலையில், இஷா சிங் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் புதுச்சேரி மக்கள் குறித்து உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "புதுச்சேரி மக்களை நான் மிகவும் மிஸ் செய்கிறேன்; அவர்கள் மிகுந்த அன்பு கொண்டவர்கள். நான் டெல்லிக்கு மாறுதலாகி சென்றாலும், புதுச்சேரி எப்போதும் என் வாழ்க்கையின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
 
கடமை தவறாத அதிகாரியாக பெயரெடுத்த அவரது இந்த பதிவு, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருவதோடு, புதுச்சேரி மக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
