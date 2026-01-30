தமிழகத்தில் இடைக்கால பட்ஜெட் எப்போது? சலுகைகள் கொட்டி கிடக்குமா? பரபரப்பு தகவல்..!

தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதற்காக பிப்ரவரி 5-ஆம் தேதி தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்றும், அதில் இடைக்கால பட்ஜெட்டிற்கு அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
பொதுவாகத் தேர்தல் நடைபெறும் ஆண்டுகளில், முழுமையான பட்ஜெட்டிற்குப் பதிலாக சில மாதங்களுக்கான செலவினங்களுக்காக 'இடைக்கால பட்ஜெட்' தாக்கல் செய்யப்படுவது மரபு.
இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், தற்போதைய அரசு இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்கிறது. தேர்தல் முடிந்த பிறகு அமையும் புதிய அரசு, நிதியாண்டின் மீதமுள்ள காலத்திற்கு முழு பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்யும்.
தேர்தல் சமயம் என்பதால், பொதுமக்களை கவரும் வகையில் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில் பல்வேறு புதிய சலுகைகள், நலத்திட்டங்கள் மற்றும் வரிவிலக்குகள் குறித்த அறிவிப்புகள் இடம்பெறலாம் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.