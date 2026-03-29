முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

விஜய் கலந்துகொண்ட கூட்டத்தில் அதிரடி சோதனை!.. பரபரப்பு பின்னணி என்ன?..

BY: Mahendran
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (15:03 IST) Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 (15:06 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் கலந்து கொள்ளும் தவெக பொதுக்கூட்டம் என்றால் போலீசார் அதிக கெடுபிடிகளையும், கட்டுப்படுகளையும் விதிக்க துவங்கினர்.  இவ்வளவு பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என்கிற நிபந்தனையோடுதான் போலீசார் ஒவ்வொரு கூட்டத்திற்கும் அனுமதி கொடுக்கிறார்கள்.

அதேபோல் கடந்த 27ம் தேதி நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை விஜய் அறிவிக்க திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை..

அதேபோல் நேற்று தான் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.. ஆனால் அவர் பிரச்சாரம் செய்ய கேட்ட இடம் ஒரு குறுகலான பகுதி என்பதால் அந்த இடத்தில் பிரச்சாரம் செய்ய தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை
. இதையடுத்து தேர்தல் அதிகாரிகள் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக விஜய் குற்றம்சாட்டினார். மேலும், தலைமை அலுவலகம் சென்று தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் புகார் கொடுத்தார்.

அதன்பின் இன்று நுங்கம்பாக்கத்தில் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு கூட்டத்தை நடத்த தவெக சார்பில் தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் அனுமதி பெற்றனர். இதையடுத்து இன்று காலை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் விஜய் கலந்துகொண்டு தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயரை அறிவித்துவந்தார்.

இந்நிலையில், அந்த கூட்டம் நடக்கும் ஹோட்டலுக்கு சென்ற தேர்தல் அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினார்கள். 500 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதற்கும் அதிகமானவர்கள் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டார்கள் என புகார் சென்றதால் இந்த சோதனை நடைபெற்றதாக சொல்லப்படுகிறது.

20 லட்சம் பிணையில்லா கல்விக்கடன்!.. தவெக தலைவர் விஜய் அறிவிப்பு..

