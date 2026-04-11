முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் திடீர் மாற்றம்.. தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கை..!

சென்னை காவல் ஆணையர் மாற்றம்
BY: Siva
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (09:10 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (08:55 IST)
google-news
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஏ. அருண் அவர்களை அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அவருக்குப் பதிலாக, 1997-ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான அபின் தினேஷ் புதிய சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வரும் திங்கட்கிழமை அவர் முறைப்படி பொறுப்பேற்க உள்ளார்.
 
தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில், தற்போதைய சட்டமன்ற தேர்தல் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவடையும் வரை, ஏ. அருண் அவர்களுக்கு தேர்தல் தொடர்பான எந்தவொரு பணிகளிலும் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட கூடாது என்று திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தேர்தலை நேர்மையாகவும் சுதந்திரமாகவும் நடத்துவதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த இடமாற்ற நடவடிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் எடுத்துள்ளது. பொதுவாக தேர்தல் காலங்களில் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகளில் எவ்வித அரசியல் தலையீடும் இருக்கக் கூடாது என்பதை கருத்தில் கொண்டு இத்தகைய முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படுவது வழக்கம். 
 
இந்த அதிரடி மாற்றத்தை தொடர்ந்து சென்னையில் தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணிகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:
Siva
வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வெஜிடபிள் சாஸ்-க்கு பதிலாக ரசாயனங்கள், அமிலங்கள்.. அதிகாரிகள் ரெய்டில் அதிர்ச்சி தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos