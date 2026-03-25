விஜய்க்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி!.. தவெக நிர்வாகிகள் உற்சாகம்!...

BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (19:28 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (19:29 IST)
நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை துவங்கிய விஜய் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே அரசியல்ரீதியாக பல நெருக்கடிகளை சந்தித்து வந்தார். அவரின் பிரச்சார கூட்டங்களுக்கு போலீசார் அனுமதி கொடுப்பதில்லை. அதிலும், கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் கலந்துகொள்ளும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு எந்த கட்சிக்கும் விதிக்காத கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டது. ஒருபக்கம், SOP மூலம் தமிழக அரசும் விஜய்க்கு பல நெருக்கடிகளை கொடுத்தது. இதை சில கூட்டங்களில் விஜயும் பேசினார்.

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் விஜயின் தவெக தனித்துப்போட்டியிடவுள்ளது. விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடவிருக்கிறார். மேலும், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட 20 முக்கிய நிர்வாகிகளும் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி அளித்திருக்கிறது. என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட தவெகவின் 20 நட்சத்திர பேச்சாளர்களுக்கு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருக்கிறார். வருகிர 29ம் தேதி விஜய் அந்த பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிடிருக்கிறார். இனிமேல் பிரச்சாரத்திற்கு போலீசாரின் அனுமதியை பெற தேவையில்லை என்பதால் தவெகவினர் உற்சாகம் அடைந்திருக்கிறார்கள்.

