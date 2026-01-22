முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இனிமே காது கிழியப்போகுது!.. தவெகவுக்கு விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கிய தேர்தல் ஆணையம்!..

Advertiesment
vijay

Mahendran

, வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (15:01 IST)
நடிகராக இருந்த விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அக்கட்சியின் தலைவராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே அரசியல்வாதியாக செயல்பட்டு வருகிறார் விஜய்.  மேலும் தங்களுடன் கூட்டணிக்கு வருபவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் எனவும் அறிவித்தார். ஆனால் இப்போது வரை எந்த கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க செல்லவில்லை. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கிவரும் நிலையில் விஜய் தனித்தே போட்டிடுவார் என தெரிகிறது.

இந்நிலையில்தான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியிருக்கிறது. சமீபத்தில்தான் தங்கள் கட்சிக்கு பொது சின்னம் ஒன்றை வழங்க வேண்டும் என தவெக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் விசில், கிரிக்கெட் பேட் உள்ளிட்ட 10 சின்னங்கள் கொடுத்து அதில் ஒன்றை ஒதுக்கும்படி கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில்தான் தவெகவுக்கு விசில் சின்னத்தை கொடுத்திருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம்.
webdunia


தமிழக வெற்றிக் கழகம் விசில் சின்னத்தைதான் முதல் முன்னுரிமையக கேட்டிருந்ததாகவும் அதையே தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்திருப்பதாகவும் செய்திகள் கசந்திருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கரூரில் நடந்தது துயர சம்பவம்!... நோ கமெண்ட்ஸ்!.. உச்சநீதிமன்றம் கருத்து!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos