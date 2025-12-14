புதிய உச்சத்தில் முட்டை விலை.. சில்லறை விலையில் 8 ரூபாயா?

கடந்த சில நாட்களாகவே முட்டை விலை அதிகரித்து வரும் நிலையில், தற்போது புதிய உச்சத்தில் முட்டையின் விலை உயர்ந்திருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நாமக்கல்லில் முட்டை கொள்முதல் விலை இன்று 5 காசுகள் உயர்ந்து, வரலாறு காணாத வகையில் 6 ரூபாய் 20 காசு என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது, முட்டை மொத்த விலையாக ஏழு ரூபாயும், சில்லறை விலையாக எட்டு ரூபாயும் மாற வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு முட்டையின் விலை 4 ரூபாய் என விற்பனையாகி வந்த நிலையில், கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு விலை உயர்ந்துவிட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.
ஏழை, எளியவர்களின் சத்தான உணவாக முட்டை கருதப்பட்ட நிலையில், முட்டை விலை மிக அதிகபட்சமாக உயர்ந்து உள்ளதால், அரசு இதில் தலையிட்டு முட்டை விலையை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.