பணி நிரந்தரம் ஆகும் என காத்திருந்த ஆசிரியர் தற்கொலை.. திமுக அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்..!

திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியில் அளித்தபடி பகுதிநேர ஆசிரியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருந்த ஆசிரியர் கண்ணன், மன உளைச்சலால் தற்கொலைக்கு முயன்று உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துயரச் சம்பவத்திற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், திமுக அரசு தனது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தவறியதே இந்த உயிரிழப்புக்குக் காரணம் என்று சாடியுள்ளார். பணி நிரந்தரம் குறித்த நம்பிக்கையில் பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வரும் ஆயிரக்கணக்கான பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் வாழ்வாதாரம் தற்போது கேள்விக்குறியாக உள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
உயிரிழந்த ஆசிரியர் கண்ணனின் குடும்பத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக 50 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டஈடாக வழங்க வேண்டும் என்றும், அவரது குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஆசிரியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை இனியும் அலட்சியப்படுத்தாமல், அரசு உடனடியாக அவர்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தனது அறிக்கையில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இச்சம்பவம் ஆசிரியர் சங்கங்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளிடையே அரசுக்கு எதிரான போராட்ட உணர்வை மீண்டும் தூண்டியுள்ளது.