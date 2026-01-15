முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பணி நிரந்தரம் ஆகும் என காத்திருந்த ஆசிரியர் தற்கொலை.. திமுக அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்..!

Advertiesment
அதிமுக

Siva

, வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (10:48 IST)
திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியில் அளித்தபடி பகுதிநேர ஆசிரியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யும் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருந்த ஆசிரியர் கண்ணன், மன உளைச்சலால் தற்கொலைக்கு முயன்று உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துயரச் சம்பவத்திற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், திமுக அரசு தனது வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தவறியதே இந்த உயிரிழப்புக்குக் காரணம் என்று சாடியுள்ளார். பணி நிரந்தரம் குறித்த நம்பிக்கையில் பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வரும் ஆயிரக்கணக்கான பகுதிநேர ஆசிரியர்களின் வாழ்வாதாரம் தற்போது கேள்விக்குறியாக உள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். 
 
உயிரிழந்த ஆசிரியர் கண்ணனின் குடும்பத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக 50 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டஈடாக வழங்க வேண்டும் என்றும், அவரது குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
ஆசிரியர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை இனியும் அலட்சியப்படுத்தாமல், அரசு உடனடியாக அவர்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தனது அறிக்கையில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இச்சம்பவம் ஆசிரியர் சங்கங்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளிடையே அரசுக்கு எதிரான போராட்ட உணர்வை மீண்டும் தூண்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எகிறும் மாடுகள்!. எஸ்கேப் ஆகும் வீரர்கள்!.. களைகட்டும் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos