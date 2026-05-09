ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு என் வாழ்த்துக்கள்!.. பழனிச்சாமி டிவிட்!. பின் வாங்கியதா அதிமுக?..

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (13:45 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (13:49 IST)
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதால் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என பலரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்டனர். எனவே திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு விஜய் கடிதம் எழுதினார்..
அதில் காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துவிட்டன. ஆனாலும் ஆட்சியமைக்க மேலும், இரண்டு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படும் என்கிற நிலையில் விசிகவின் ஆதரவை எதிர்பார்த்து தவெக காத்திருக்கிறது. இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் திருமாவளவன் தனது முடிவை சொல்லவிருக்கிறார்..
ஒருபக்கம் தமிழகத்தில் திமுகவின் ஆதரவோடு அதிமுக ஆட்சி அமைப்போகிறது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீண்டும் முதல்வராகவுள்ளார். திமுக வெளியே இருந்து ஆதரவு கொடுக்கவுள்ளது.. அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருகிறது என கடந்து இரண்டு நாட்களாகவே செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. இதை பலரும் நம்பினார்கள்..
இந்நிலையில், அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘நடைபெற்று முடிந்த 17வது தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவைத் தேர்தலில் பல்வேறு கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார். இதன் மூலம் ஆட்சி அமைக்கும் முயற்சியை அதிமுக கைவிட்டது தெரிய வந்திருக்கிறது. இன்று காலை அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் எல்.ஏல்.ஏக்களுடன் ஆலோசனை செய்த நிலையில் பழனிச்சாமி இப்படி கூறியிருக்கிறார்.