திமுகவுல 4 பேரு!.. முடிவு கட்டுவோம்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி சூளுரை!...

Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (19:51 IST)
Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (19:54 IST)
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் இந்தமுறை ஆட்சியை யார் பிடிக்கப்போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது. 2021 தேர்தலில் விட்டதை பிடிக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், இந்தமுறையும் ஆட்சியை தக்கவைக்கும் முயற்சியில் முக ஸ்டாலினும் தீவிரமாக இருக்கிறார்கள்.
அதிமுகவை பொறுத்தவரை குடும்பத்திற்கு 10 ஆயிரம், மகளிருக்கு மாதம் 2 ஆயிரம், பேருந்துகளில் ஆண்களுக்கும் இலவச பயணம், வீட்டுக்கு ஒரு ஃபிரிட்ஜ் என தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளிவீசியிருக்கிறார் பழனிச்சாமி. திமுக இன்னமும் தேர்தல் வாக்குறுதியை வெளியிடவில்லை.
ஒருபக்கம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்கிவிட்டார். சென்னை மயிலாப்பூரில் பேசிய அவர் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் அவரின் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் அதிகார மையங்களாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள். முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர், ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசன், ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஆகிய பேர்தான் அந்த அதிகார மையம். இந்த 4 அதிகார மையங்களுக்கும் முடிவு கட்டுகிற தேர்தல் இது’ என பேசியிருக்கிறார்.