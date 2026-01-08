No சொன்ன பழனிச்சாமி!.. எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைப்பார் ஓபிஎஸ்?!...

மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கும்போது இரண்டு முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்குப் பின்னரும் முதலமைச்சர் பதவியில் அவரே இருந்தார். ஆனால் சசிகலா தரப்பு தன்னை மிரட்டி ராஜினாமா கடிதத்தில் கையெழுத்து வாங்கியதாக பரபரப்பு பேட்டி கொடுத்தார்.
அதன்பின் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராகவே தர்ம யுத்தத்தை தொடங்கினார் ஓபிஎஸ். ஆனால் பாஜக மேலிடம் சமரசம் செய்ததில் தர்மயுத்தத்தை கேன்சல் செய்துவிட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமியுடன் இணைந்தார்.
ஓ.பி.எஸ்-க்கு துணை முதல்வர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் பழனிச்சாமியின் தலைமையை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் ஓபிஎஸ் சில வேலைகளை செய்ய கோபமடைந்த பழனிச்சாமி ஓபிஎஸ்-ஐ கட்சிகளிலிருந்து நீக்கினார். மேலும் ஓபிஎஸ், சசிகலா ஆகியோரை கட்சியில் மீண்டும் இணைக்க வாய்ப்பே இல்லை என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார் பழனிச்சாமி.
ஒருபக்கம் ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் நெருக்கமாக இருந்து வருகிறார்கள். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருப்பதால் அதிமுக கூட்டணியில் இவர்கள் இணைவார்களா? அதற்கு பழனிச்சாமி சம்மதிப்பாரா? என்கிற கேள்வி பலருக்கும் இருக்கிறது. ஏனெனில் அதிமுக கூட்டணிக்குள் டிடிவி தினகரன், ஓபிஎஸ் ஆகியோரை இணைக்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா பழனிச்சாமிக்கு ஆர்டர் போட்டதாக செய்திகள் கசிந்தது.
ஆனால் இன்று காலை செய்தி அவர்களிடம் பேசிய பழனிச்சாமி ஓபிஎஸ், சசிகலா ஆகியோரை கட்சியில் மீண்டும் இணைக்கும் எண்ணம் இல்லை. அவர்களுடன் கூட்டணி இல்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். அதேநேரம் டிடிவி தினகரன் பற்றி அவர் எதுவும் சொல்லவில்லை
. அதிமுக கதவுகள் மூடப்பட்டதால் ஓபிஎஸ் எங்கு போவார் என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது? அநேகமாக விஜயின் தவெவுக்கு போவார் அல்லது சுயேட்சையாக போட்டியிடுவார் என சொல்கிறார்கள்.