தவெக வேணாம்!. வொர்த் இல்ல!.. பாஜகவிடம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சொன்னது என்ன?..

eps vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (21:44 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (21:46 IST)
நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியல் களத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கணிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அதேநேரம், தேர்தலில் வெற்றிபெற வேண்டுமென்றால் நல்ல கூட்டணியை விஜய் அமைக்கவேண்டும். ஆனால், அது அவருக்கு அமையவில்லை. இப்போதுவரை தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க எந்த கட்சியும் செல்லவில்லை.

இந்நிலையில்தான், விஜயின் தவெக அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைகிறது என கடந்த சில நாட்களாகவே செய்திகள் வெளியாகி வந்தது. ஆனால், இதை எடப்பாடி பழனிச்சாமி மறுத்தார். மேலும், தவெக நிர்வாகி சிடி நிர்மல்குமாரும் இந்த செய்தியை மறுத்தார். ஆனால், என்.டி.ஏ கூட்டணியில் விஜயை கொண்டுவரும் முயற்சியில் பாஜக தரப்பு ஈடுபட்டுவருவதாக செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியானது.

தவெகவுக்கு 60 - 80 தொகுதிகள், விஜய்க்கு முதலமைச்சர் பதவி என டிமாண்ட் வைக்கப்பட்டதாகவும் அதை பழனிச்சாமி ஏற்கவில்லை எனவும் சொல்லப்படுகிறது. அதோடு, கூட்டணிக்கு தவெக வந்தால் அதிமுக 100 தொகுதிகளில்தான் போட்டியிட வேண்டியிருக்கும் என்பதால் பழனிச்சாமியே அதை விரும்பவில்லை என்கிறார்கள்.

சமீபத்தில் தவெகவுடன் மீண்டும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் என அதிமுக சீனியர்கள் சிலர் சொன்னபோது ‘அவங்க வேண்டாம். இருக்குற கட்சிகளை வச்சிக்கிட்டு தேர்தலை சந்திச்சாலே போதும்’ என சொன்னாராம் பழனிச்சாமி. மேலும், மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயலிடம் ‘தவெக நீங்க நினைக்குற அளவுக்கு வொர்த் இல்லங்க.. களத்துல அவங்களால நிக்க முடியாது. அவங்க இல்லாமலேயே நம்மால் வெற்றி பெற முடியும்’ என கூறினாராம் பழனிச்சாமி. இதையடுத்தே தவெக உடனான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு பாஜக மேலிடம் முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

