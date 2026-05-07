முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
விஜய் முதல்வராகாத நிலையில் ஆளுநரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!..

BY: webdunia
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (16:03 IST) Updated Date: Thu, 07 May 2026 (16:06 IST)
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் யாருமே எதிர்பார்க்காத படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதேநேரம், அதேநேரம் ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தற்போது விஜயிடம் இல்லை. காங்கிரஸ் தங்களின் 5 எம்.எல்.ஏக்களை கொடுத்த நிலையில் இன்னும் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு தேவைப்படுகிறது. ஆனால், என்னை முதல்வராக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வையுங்கள். சட்டமன்றத்தில் பலத்தை நிரூப்பிக்கிறேன் என ஆளுநரிடம் விஜய் கோரிக்கை வைத்தார்.

ஆனால், போதுமான ஆதரவு இல்லாததை சுட்டுக்காட்டி தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்க ஆளுநர் தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறார். இரண்டு முறை விஜய் நேரில் சென்று ஆளுநரிடம் கோரிக்கை வைத்தும் அது நடக்கவில்லை. ஒருபக்கம், தவெகவுக்கு சில அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவளிக்க முடிவெடுத்திருப்பதாக நேற்று செய்திகள் வெளியானது. இதையடுத்து, அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை புதுச்சேரியில் ஒரு சொகுசு விடுதியில் தங்க வைத்திருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று 4 மணியளவில் ஆளுநரை சந்திக்கவிருக்கிறார். தனிப்பெருங்கட்சியாக உருவெடுத்த தவெக ஆட்சியமைக்க போராடி வரும் நிலையில் ஆளூநருடனான பழனிச்சாமி சந்திப்பு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

