முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தொகுதி பங்கீட்டில் இழுபறி!.. இன்று டெல்லி செல்லும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி...

Advertiesment
amit shah
BY: BALA
Publish Date: Mon, 02 Mar 2026 (09:36 IST) Updated Date: Mon, 02 Mar 2026 (09:38 IST)
google-news
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக வலுவான கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. ஒருபக்கம் பாஜக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளுடன் அதிமுக கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. அதிமுகவை ஒப்பிடும்போது திமுக வலுவான கூட்டணியை அமைத்திருக்கிறது. திமுக ஏற்கனவே கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை துவங்கிவிட்டது.. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஆகியவற்றுக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தை, மதிமுக, தேமுதிக போன்ற கட்சிகளுடன் பேச்சு வார்த்தைகள் நடந்து முடிந்திருக்கிறது.

அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக,அமமுக, அன்புமணி தலைமையிலான பாமக, ஐஜேகே, புரட்சி பாரதம், தாமாக உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இருக்கின்றன.. ஆனால் இதுவரை தொகுதி பங்கீட்டுக்காண பேச்சுவார்த்தை துவங்கப்படவில்லை. மதுரையில் நேற்று அதிமுக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது.. ஆனால் அதில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.. இந்நிலையில்தான் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று டெல்லி செல்கிறார்.. அங்கு அவர் அமித்ஷாவை சந்தித்து பாஜகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதி என்பது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவார் எனத்தெரிகிறது..

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பாஜக 20 தொகுதிகளில் பேட்டியிட்டு 4 தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றது. ஆனால், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் 35 தொகுதிகள் வரை பாஜக கேட்பதாக தெரிகிறது.. ஆனால் அதை கொடுக்க முடியாத நிலையில் அதிமுக இருப்பதாக தெரிகிறது.. இந்நிலையில்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லி பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

25 தொகுதிகளுக்கு சம்மதிக்க முடியாது.. தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் காந்தி அதிரடி முடிவு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos