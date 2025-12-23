திடீர் திருப்பம்!.. இறங்கி வந்த பழனிச்சாமி!.. அதிமுக கூட்டணியில் ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன்?!..

எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரான போதே டிடிவி தினகரன், சசிகலா குரூப்பை ஒதுக்கி வைத்தார். அதன்பின் ஓ. பன்னீர் செல்வத்தையும் கட்சியிலிருந்து நீக்கி அதிமுகவிலிருந்து வெளியே அனுப்பினார். தற்போது ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தனியாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் இதில் ஓபிஎஸ் தனிக்கட்சியை துவங்கவில்லை என்றாலும் டிடிவி தினகரன் அமமுக என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி நடத்தி வருகிறார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள பாஜக அரசு குறிப்பிட்ட தென் மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சாதியினரின் ஓட்டுக்களை வாங்குவதற்கு ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனின் ஆதரவு தேவை என நினைக்கிறது. ஆனால் அவர்களை கட்சியில் சேர்க்க முடியாது என என்பதில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உறுதியாக இருக்கிறது. அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என பேசியதால் செங்கோட்டையனையும் கட்சியிலிருந்து நீக்கினார் பழனிச்சாமி.
ஆனால் தற்போது அதில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் இன்று சென்னை வந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அதில் ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரன் ஆகியோருக்கு சில தொகுதிகளை ஒதுக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒத்துக் கொண்டார் என செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.
அதிமுகவுக்கு 170 தொகுதிகள், பாஜக 23 தொகுதிகள், பாமக 23, தேமுதிக 6, அமமுக 6, ஓபிஎஸ் 3, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் 3 என தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியே கசிந்துள்ளது. அதேநேரம் இந்த செய்தியை அதிமுக தரப்பு இன்னமும் உறுதி செய்யவில்லை. அதேநேரம், ஓபிஎஸ், தினகரன் ஆகியோருக்கு தொகுதிகளை ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இது தேர்தல் கூட்டணியாக மட்டுமே பார்க்கப்படும்.. அவர்களை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்க வாய்ப்பில்லை என அதிமுகவினர் சொல்லி வருகிறார்கள்.