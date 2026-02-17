முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழக பட்ஜெட் ஒரு மேனா மினுக்கி உரை!.. உருப்படியா ஒன்னுமில்ல!.. பழனிச்சாமி ராக்ஸ்!..

Advertiesment
eps

BALA

, செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (15:30 IST)
தமிழக சட்டசபையில் 2026 -27ம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழக நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று காலை தாக்கல் செய்தார். தேர்தல் விரைவில் நெருங்கவுள்ள நிலையில் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில் பல சலுகைகள் அறிவிக்கப்படும் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள்..

அப்போது சட்டசபையில் பேசிய தங்கம் தென்னரசு ‘மகளிர் உழைப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு மாதமும் மகளிர் உரிமை தொகை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் வருவதால் இந்த திட்டம் மூன்று மாதம் தடைபட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக ஒரே நாளில் 6,500 கோடி நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கியது.. இதனால் தமிழ்நாடு இன்ப அதிர்ச்சியில் இருக்கிறது’ என்றெல்லாம் பேசினார்..

மேலும் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு 48 ஆயிரத்து 534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.. அதோடு 2030ம் வருடத்திற்குள் 8 லட்சம் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டப்படும் எனவும் தற்போது 29 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டுமான பணியில் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
அதுபோக பல அறிவிப்புகளையும் அவர்கள் வெளியிட்டார்..

இந்த பட்ஜெட் பற்றி கருத்து தெரிவித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘அத்திப்பழம் வெளியே அழகாக இருக்கும்.. ஆனால் உற்றுப் பார்த்தால் சொத்தையாக இருக்கும்.. அதற்கு உதாரணம் இந்த இடைக்கால பட்ஜெட். வரவு செலவு திட்டம் பற்றி உருப்படியாக இதில் எதுவும் இல்லை.. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளைப் போல இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை வார்த்தை ஜாலங்களால் நிறைந்த மேனாமினிக்கு உரையாகவே இருக்கிறது’ என்று கூறியிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக கூட்டணி பற்றி பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது!.. காங்கிரஸ் கறார்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos