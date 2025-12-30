முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
No கூட்டணி... No சப்போர்ட்!.. விஜயை அட்டாக் பண்ணும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி!...

vijay

BALA

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (14:27 IST)
கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல், கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல், உள்ளாட்சி மற்றும் இடைத்தேர்தல் என எந்த தேர்தலிலும் அதிமுக வெற்றி பெறவில்லை. எனவே, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எப்படியும் ஆட்சி பிடித்து விட வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி நினைக்கிறார். அதனால் திமுகவை எதிர்க்கும் பாஜகவோ ஏற்கனவே அதிமுக கூட்டணி அமைத்துவிட்டது.

ஒருபக்கம் திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்து வரும் விஜயையும் தன் பக்கம் இழுக்கும் முயற்சியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இறங்கினார். திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டுமெனில் விஜய் அதிமுகவுடன் இணைய வேண்டும். தவெக நிர்வாகிகளுக்கு பயிற்சி தேவை. அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை அதிமுகவினர் அளிப்பார்கள் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களே வெளிப்படையாக சொன்னார்கள்.

ஒருபக்கம் கரூர் சம்பவத்தில் திமுகவுக்கு எதிராகவும் விஜய்க்கு ஆதரவாகவும் பேசத் தொடங்கினார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. எப்படியும் விஜய் தனது கூட்டணிக்கு வந்து விடுவார் என்று நம்பிக்கையாக இருந்தார். ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது சிலர் தவெக கொடியை காட்ட ‘சிக்னல் வந்துவிட்டது பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஸ்டாலின்’ என்றெல்லாம் பேசி சந்தோசப்பட்டார். ஆனால் அவர் நினைத்தபடி விஜய் அதிமுக கூட்டணிக்கு இதுவரை வரவில்லை.

அதோடு திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார் விஜய். இது அதிமுகவை கோபத்திற்கு உள்ளாக்கியிருக்கிறது. சமீபத்தில் கூட செல்லூர் ராஜு விஜயின் பேச்சை கண்டித்து கருத்து சொல்லியிருந்தார். தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் விஜய்க்கு எதிராக பேச தொடங்கிவிட்டார். நேற்று திருத்தணியில் நடைபெற்ற ‘மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசும்போது ‘புதிதாக கட்சி தொடங்கியவர்கள் அதிமுக பலம் தெரியாமல் பேசுகிறார்கள்’ என்று விஜயை மறைமுகமாக தாக்கி பேசியிருந்தார்.

விஜய் அதிமுக கூட்டணிக்கு செல்ல மாட்டார் என்பது உறுதியானால் விஜய்க்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை அதிமுகவை எடுக்கும் என்பது தற்போது உறுதியாக இருக்கிறது.

