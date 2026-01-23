முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திமுகவுக்கு இதுதான் கடைசி ஆட்சி!.. மோடி மீட்டிங்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆவேசம்..

eps

Mahendran

, வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (16:27 IST)
சென்னைக்கு அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் இன்று மாலை 3 மணிகுக் மேல் துவங்கியது. இந்த கூட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அன்புமணி ராமதாஸ், டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

டிடிவி தினகரனுக்கு பின் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசினார். மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த உதவியும் செய்வதில்லை என தொடர்ந்து ஒரு பொய்யான கருத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்லி வருகிறார். அதிமுக ஆட்சியில் நாம் கேட்ட நிதி, கேட்ட திட்டங்களை மத்திய அரசு வழங்கியது. காவிரித் திட்டத்தை திமுக முடக்கிவிட்டது காவிரியை நம்பி 20 மாவட்டங்கள் இருக்கிறது.

பிரதமர் மோடி இந்த மண்ணில் காலடி வைத்ததும் சூரியன் மறைந்து விட்டது.. திமுக அரசு மக்களை வாட்டி வருகிறது. கருணாநிதி குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள்தான் தொடர்ந்து நாட்டை ஆள வேண்டுமா?.. மக்களை வாட்டி வதைக்கும் ஆட்சி தேவையா?.. திமுக ஆட்சி கொடுத்தது துன்பம், வேதனை மட்டும்தான். தமிழகத்தில் கருணாநிதி குடும்பம் ஆட்சியில் அமர்ந்து கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த குடும்ப ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டும் நேரம் இது..

தேர்தலில் நமது வெற்றிக்கு மக்கள் துணை நிற்பார்கள்.. கூட்டணி கட்சியினர் எழுச்சியோடு உள்ளார்கள்.. சூரியன் மறைந்து குளிர்ச்சி நிலவுவது சட்டமன்றத் தேர்தல் வெற்றிக்கு சான்று
.. இதுதான் திமுகவுக்கு கடைசி ஆட்சி.. பை பை ஸ்டாலின்’ என பேசினார்.

