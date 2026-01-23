முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைந்த அடுத்த நாளே விக்கெட் காலி.. அமமுக துணை பொதுச்செயலாளர் திமுகவில் இணைவு

Advertiesment
AMMK

Siva

, வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (09:59 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் டிடிவி தினகரனின் அமமுக இணைந்த அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் அந்த கட்சிக்கு ஒரு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அமமுகவின் முக்கியத் தூண்களில் ஒருவரான துணை பொதுச்செயலாளர் மாணிக்கராஜா, அக்கட்சியிலிருந்து விலகி முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார். அவருடன் மூன்று மாவட்ட செயலாளர்களும் திமுகவில் தங்களை இணைத்து கொண்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
டிடிவி தினகரன் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைந்த முடிவு, அக்கட்சியின் இரண்டாம் கட்டத் தலைவர்கள் சிலரிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, தென் மாவட்டங்களில் பலமான செல்வாக்கு கொண்ட மாணிக்கராஜாவின் வெளியேற்றம் அமமுகவுக்கு ஒரு பெரிய 'விக்கெட் காலி'யாகவே பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே அதிமுகவிலிருந்து விலகி அமமுகவில் இருந்த பல நிர்வாகிகள், தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
 
அமமுகவின் இந்த திடீர் சரிவு, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதன் கூட்டணி வலிமையை குறைக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம்!. தமிழகம் வரும் மோடி!.. கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்பு!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos