அதிமுக பக்கம் அன்புமணி போனதால், திமுகவை நோக்கி செல்லும் ராமதாஸ்.. விரைவில் ஒப்பந்தம்?

தமிழக அரசியலில் பாமகவின் அடுத்தகட்ட நகர்வு குறித்து பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்த நிலையில், தற்போது டாக்டர் ராமதாஸ் திமுகவுடன் ரகசிய பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. ஒரே கட்சிக்குள் நிலவும் இந்த முரண்பட்ட அரசியல் நகர்வுகள் கூட்டணி தர்மத்தை சிதைப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுகின்றன.
அன்புமணி அதிமுக மற்றும் என்.டி.ஏ கூட்டணியை நோக்கி செல்ல, டாக்டர் ராமதாஸ் திமுக தரப்பிலிருந்து வரும் அழைப்புகளை பரிசீலிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, வன்னியர் இட ஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் திமுக அரசு அளிக்கும் உறுதிமொழியை ஏற்று, விரைவில் ஒரு தேர்தல் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மகன் ஒரு பக்கமும், தந்தை ஒரு பக்கமும் வெவ்வேறு கூட்டணிகளை நோக்கி பயணிப்பது பாமக தொண்டர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2026 தேர்தலில் பாமகவின் ஓட்டுக்கள் இரண்டாக சிதறும் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.