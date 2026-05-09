முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தம்பி திருமாவளவன் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் - ராமதாஸ் கோரிக்கை...

Advertiesment
ramadoss
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (13:09 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (13:11 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் நடந்துமுடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றும் ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை. ஏனெனில், ஆட்சியமைக்க 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. அதில், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதால் தவெகவின் பலம் 116 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆனாலும் இன்னும் 2 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.

எனவே, நேற்று மாலை மூன்றாவது முறையாக தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். ஆனாலும் இப்போதுவரை தவெகவை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.

இந்நிலையில், பாமக நிறுவனம் மருத்துவர் ராமதாஸ் ‘தமிழ்நாடு மக்களின் உணர்வுகளை மதித்து புதிய ஆட்சியை ஏற்படுத்த தம்பி திருமாவளவன் உடனடியாக தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கவேண்டும். அவரின் ஆதரவைக்கொண்டு அமையும் புதிய அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்த ஆலோசனைகளை வழங்கிடவேண்டும் என்பதை வேண்டுகோளாக வைக்கிறோம்’ என கூறியிருக்கிறார். இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது பற்றி திருமாவளவன் அறிவிக்கவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தெலுங்கானாவுக்கு போன 4 தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்!.. காரணம் என்ன?...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos