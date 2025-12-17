முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பறப்பதை பிடிக்க ஆசைப்பட்டு இருப்பதை கைவிட கூடாது.. விஜய் கூட்டணி குறித்து திருநாவுக்கரசர்..!

thirunavukkarasar

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (15:16 IST)
thirunavukkarasar
தமிழக அரசியலில் நீண்ட கால அனுபவம் கொண்ட மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர், தற்போதைய அரசியல் சூழல், கூட்டணி மாற்றங்கள் மற்றும் விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து  பேட்டி ஒன்றில் கூறியுள்ளார்.
 
காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் விஜய்யுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என்று சில குரல்கள் ஒலிப்பது குறித்து பேசிய அவர், ஜனநாயக கட்சியில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருப்பது இயல்பே என்றார். எனினும், காங்கிரஸ் என்பது வெறும் மாநில கட்சி மட்டுமல்ல; ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவதே கட்சியின் முதன்மை நோக்கம். ஆனாலும் ஏற்கனவே வலுவான கூட்டணியை விட்டுவிட்டு, "பறப்பதைப் பிடிக்க ஆசைப்பட்டு இருப்பதை கைவிடக் கூடாது" என எச்சரித்தார். 
 
விஜய்யின் வருகையால் அரசியலில் மேஜிக் நடக்கும் என்று நம்புவதை அவர் மறுக்கிறார். "சினிமாவில் இருந்து வந்தவர்கள் அனைவரும் முதலமைச்சர் ஆவதும் இல்லை; ஆகாமல் போவதும் இல்லை" எனக் குறிப்பிட்ட அவர், விஜய்யை எம்.ஜி.ஆருடன் ஒப்பிடுவதை தவிர்த்தார். எம்.ஜி.ஆர் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திமுக-வில் களப்பணியாற்றி, கட்சியை வளர்த்த பின்னரே ஆட்சிக்கு வந்தார் என்பதை நினைவுபடுத்தினார்.
 
செங்கோட்டையன், நாஞ்சில் சம்பத் போன்ற அனுபவமிக்கவர்கள் விஜய்யுடன் இணைந்திருப்பதால் வெற்றி கிடைத்துவிடும் என சொல்ல முடியாது என்றும், செங்கோட்டையன் இருக்கும் போதே அதிமுக தோற்றிருக்கிறது என்றும் அவர் தனது பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.
 
