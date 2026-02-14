அமித்ஷா அடிக்கடி தமிழ்நாட்டுக்கு வரவேண்டும்: அப்ப தான் நாங்க ஈஸியா ஜெயிப்போம்: அன்பில் மகேஷ்

தமிழக அரசியலில் நிலவும் தற்போதைய சூழல் குறித்து பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், பாஜக தலைவர்களின் வருகையை தி.மு.க மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்பதாக தெரிவித்தார்.
அமித்ஷா போன்ற மத்திய தலைவர்கள் தமிழகத்திற்கு அடிக்கடி வருவதால் எங்கள் வெற்றி வாய்ப்பு மேலும் பிரகாசமடைவதாக அவர் குறிப்பிட்டார். கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக தலைவர்கள் தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்ததால்தான், தி.மு.க கூட்டணி 40 இடங்களையும் எளிதாக கைப்பற்றியதாக அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
அதே பாணியில், வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் அவர்களின் வருகை தி.மு.க 200 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெற வழிவகுக்கும் என்று அவர் கிண்டலாக கூறினார். மத்திய அரசின் தலையீடுகள் மற்றும் போராட்டங்கள் அனைத்தும் வெறும் 'தேர்தல் ஸ்டண்ட்' மட்டுமே என்றும், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான மக்கள் நலத்திட்டங்களை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
என்.டி.ஏ கூட்டணியின் சூழ்ச்சிகளை மக்கள் முறியடிப்பார்கள் என்றும், தேர்தல் முடிவுகள் தி.மு.க-வின் பலத்தை மீண்டும் நிரூபிக்கும் என்றும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கூறினார்.