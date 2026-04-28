பவன் கல்யாணை காப்பி அடிக்கிறாரா விஜய்?!.. எல்லாமே மேட்ச் ஆகுதே!..

Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (12:20 IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (12:22 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று திடீரென திருச்செந்தூர் சென்று சாமி தரிசனம் செய்திருக்கிறார். நேற்று இரவு தனி விமானம் மூலம் மதுரைக்கு சென்ற விஜய் அங்கிருந்து கார் மூலம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி முருகன் கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார்.
கோவிலில் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை செய்யப்பட்டதோடு வெற்றிவேலும் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் இன்று காலை முதலே சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. ஒருபக்கம் தனது ஜோசியர் ஆலோசனைப்படியே விஜய் இதை செய்வதாகவும் செய்திகள் கசிந்துள்ளது..
விஜய் எதை செய்தாலும் அதை ட்ரோல் பண்ணும் திமுகவினர் பவன் கல்யாண் திருப்பதி கோவிலுக்கு சென்ற புகைப்படத்தை விஜயின் திருச்செந்தூர் புகைப்படத்தோடு ஒப்பிட்டு ‘பவன் கல்யாணைத்தான் விஜய் காப்பி அடிக்கிறார்’ என பதிவிட்டார்கள்.
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக விஜய் ரசிகர்களும், தவெக ஐடி விங்கும் கொடைக்கானலில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சைக்கிள் ஓட்டும் புகைப்படத்தை, விஜய் பிரச்சாரத்தின் போது சைக்கிள் ஓட்டிய புகைப்படத்தோடு ஒப்பிட்டு ‘இங்கே ஒருத்தர் உள்ளூர் படத்தையே ரீமேக் செய்து கொண்டிருக்கிறார்’ என பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.