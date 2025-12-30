முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திமுக தேர்தல் அறிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும்? பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்க செயலி..!

திமுக தேர்தல் அறிக்கை

Mahendran

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (14:45 IST)
2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தனது தேர்தல் அறிக்கையைத் தயாரிக்கும் பணிகளில் அதிரடியாக இறங்கியுள்ளது. வெறும் வாக்குறுதிகளாக இல்லாமல், மக்களின் உண்மையான தேவைகளை உள்ளடக்கிய அறிக்கையை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ள திமுக, இதற்காக ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலியை நாளை அறிமுகம் செய்கிறது.
 
தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கும் இந்த செயலி மூலம், மாநிலத்தின் அனைத்து பகுதி மக்களும் தங்களது கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை நேரடியாக தெரிவிக்கலாம். ஏற்கனவே திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி. தலைமையில் 12 பேர் கொண்ட குழு இதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர்கள் பழனிவேல் தியாகராஜன், டி.ஆர்.பி. ராஜா உள்ளிட்டோர் அடங்கிய இக்குழு, இந்த செயலி வழியாக வரும் கருத்துகளை ஆய்வு செய்து தேர்தல் அறிக்கையில் சேர்க்கும்.
 
தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மக்களின் குரலுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் இந்த முயற்சி, தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. 

