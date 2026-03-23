தேர்தலில் போட்டியில்லை.. பொன்முடி எடுத்த திடீர் முடிவால் திமுகவினர் அதிர்ச்சி..!

Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (12:54 IST)
Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (12:56 IST)
தமிழகச் சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், திமுகவின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான க. பொன்முடி இந்த முறை தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை என்ற தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருக்கோவிலூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏவான இவர், வேட்பாளர் நேர்காணலில் பங்கேற்காததுடன், விருப்ப மனுவும் தாக்கல் செய்யவில்லை என கூறப்படுகிறது. அதேசமயம், அவரது மகன் கௌதம் சிகாமணி திருக்கோவிலூர் தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்து நேர்காணலில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.
கடந்த 40 ஆண்டுகளாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் திமுக முகமாக திகழ்ந்த பொன்முடி, ஏற்கனவே சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு மற்றும் பெண்கள் குறித்த சர்ச்சை பேச்சுக்களால் கட்சி பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். சமீபகாலமாக மாவட்ட நிகழ்வுகளில் அவரது பெயர் தவிர்க்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது அவர் தேர்தல் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆறு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், பல்வேறு துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றிய ஒரு மூத்த தலைவர் திடீரென ஒதுங்குவது திமுக தொண்டர்களிடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும் தனது மகனுக்கு வழிவிட்டு அவர் ஓய்வெடுக்க தீர்மானித்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.