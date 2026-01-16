முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெக பக்கம் சாயும் காங்கிரஸ்.. திமுக எடுத்த அதிரடி முடிவு.. ரகசிய ஆலோசனைகள்..!

mk stalin

Siva

, வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (08:38 IST)
விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி வெளிப்படையான ஆதரவை வழங்கியது, தமிழக ஆளுங்கட்சியான திமுகவிற்குள் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் இந்த அதிரடி மாற்றத்தை தொடர்ந்து, திமுக தலைமை தனது கூட்டணி வியூகத்தை மாற்றியமைக்க சில ரகசிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
 
காங்கிரஸ் மேலிடம் விஜய்யுடன் நெருக்கம் காட்டுவது, எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தொகுதி பங்கீட்டில் தங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கவே என்ற எண்ணம் திமுகவிற்கு வலுத்துள்ளது. இதனால், காங்கிரஸ் கேட்கும் அதிகப்படியான தொகுதிகள் மற்றும் 'கூட்டணி ஆட்சி' என்ற கோரிக்கைகளுக்கு பணிய தேவையில்லை என அறிவாலயம் முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
ஒருவேளை காங்கிரஸ் தவெக பக்கம் சாயுமானால், அதற்கு ஈடாக பாமக, தேமுதிக போன்ற கட்சிகளை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்கான ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளை திமுக தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, தேமுதிகவிற்கு மாநிலங்களவை எம்.பி பதவி மற்றும் இரட்டை இலக்க தொகுதிகள் என்ற வாக்குறுதி மூலம் அவர்களை உறுதிப்படுத்த திமுக முயன்று வருகிறது.
 
மேலும், ராகுல் காந்தியின் ஆதரவு பதிவை தொடர்ந்து, டெல்லி மேலிடத்திடம் இது குறித்துத் தனது அதிருப்தியைத் தெரிவிக்கவும், தமிழக காங்கிரஸின் உள்ளூர் தலைவர்கள் 'தனிக்காட்டு ராஜாக்கள்' போல செயல்படுவதைச் சுட்டிக்காட்டவும் திமுக திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
