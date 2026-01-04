காங்கிரஸை கழட்டிவிட தயாரான திமுக.. ரெண்டுங்கெட்டான் நிலையில் கதர் கட்சி.!

தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகள் தலைகீழாக மாறி வருகின்றன. கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திமுகவுடன் விசுவாசமாக பயணித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு, இந்த முறை அதிர்ச்சி காத்திருப்பதாக அறிவாலய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
குறிப்பாக, "ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு" என்ற முழக்கத்தை சில கட்சிகள் எழுப்ப தொடங்கியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியும் 38 தொகுதிகளுடன் அமைச்சரவையில் இடமும் கோரி திமுகவிற்கு நெருக்கடி கொடுத்து வருகிறது.
ஆனால் ஆட்சியில் பங்கு இல்லை, இஷ்டம் இருந்தால் கூட்டணியில் இருங்கள், இல்லையென்றால் உங்கள் வழியை பாருங்கள்" என்ற ரீதியில் திமுக, காங்கிரஸிடம் கறார் காட்டி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
மறுபுறம், விஜய்யுடன் இணையலாம் என்றால் அங்கிருந்து முறையான அழைப்பு வரவில்லை. இதனால், திமுகவை விட்டால் கதி இல்லை, ஆனால் கேட்ட தொகுதிகளும் கிடைக்காது என்ற "ரெண்டுங்கெட்டான்" நிலையில் கதர் கட்சி தவித்து கொண்டிருப்பதாக கூறப்படுறது. இது தமிழக காங்கிரஸ் தொண்டர்களிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.