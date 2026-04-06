எனக்கு சீட் கொடுக்காமல் என் மகனுக்கு சீட் கொடுப்பதா? தந்தை பொங்கியதால் திமுக எடுத்த அதிரடி முடிவு..!

Publish Date: Mon, 06 Apr 2026 (10:25 IST)
Updated Date: Mon, 06 Apr 2026 (10:17 IST)
ராணிப்பேட்டை தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக 7-ஆவது முறையாக போட்டியிட அமைச்சர் ஆர்.காந்திக்கு அக்கட்சியின் தலைமை மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
முன்னதாக, இத்தொகுதியில் அமைச்சரின் மகன் வினோத் காந்தி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றத்தால் ஆர்.காந்திக்கே மீண்டும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ராணிப்பேட்டை தொகுதி உடன்பிறப்புகள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
அமைச்சர் ஆர்.காந்தி 1996 முதல் 2021 வரை நான்கு முறை இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். தற்போது கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சராக இருக்கும் அவர், 2026 தேர்தலிலும் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆனால், தலைமை முதலில் அவரது மகனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கியதால் அதிர்ச்சியடைந்த அமைச்சர், மீண்டும் தனக்கே வாய்ப்பு வழங்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தார். வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இன்று கடைசி நாள் என்ற நிலையில், இழுபறிக்கு பிறகு மீண்டும் அமைச்சரே வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மகனுக்குப் பதிலாக தந்தையே மீண்டும் களமிறங்குவது தொகுதியில் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.