முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

நீங்க ஃபிரிட்ஜ் கொடுத்தா நாங்க எல்.இ.டி டிவி கொடுப்போம்!.. திமுகவின் திட்டம் என்ன?..

BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (11:42 IST) Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (11:46 IST)
google-news
தமிழகத்தில் 20 வருடங்களுக்கு முன்பு சட்டசபை தேர்தல் வந்தால் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் 5 வருடங்கள் தாங்கள் செய்த நலத்திட்டங்களையும், சாதனைகளையும் மக்களிடம் சொல்லி வாக்கு சேகரிப்பார்கள். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அது மாறி இலவசங்களை அறிவித்து மக்களிடம் வாக்கு வாங்கும் பழக்கம் அரசியல் கட்சிகளிடம் வந்தது. 2006ம் வருட தேர்தலில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் வீட்டுக்கு வீடு டிவி கொடுப்போம் என அறிவித்து திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது.

அதன்பின் 2011ம் வருட சட்டசபை தேர்தலின்போது எதிர்கட்சியாக இருந்த அதிமுக ‘நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இலவச மிக்சி, கிரைண்டர், மின்விசிறி கொடுப்போம்’ என சொன்னது. அதனால் மக்கள் அந்த கட்சிக்கு வாக்களித்தார்கள். இதையடுத்து இந்த ஃபார்முலாவை அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் தொடர்ந்து பின்பற்ற தொடங்கிவிட்டது. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் மகளிர் உரிமை தொகையாக மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்போம் என அறிவித்து திமுக ஆட்சியைப் பிடித்தது..

இதை புரிந்துகொண்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் நாங்கள் மகளிர்க்கு மாத மாதம் 2 ஆயிரம் கொடுப்போம் என அறிவித்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் சிறப்பு தொகையாக ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 10 ஆயிரம், ஆண்களுக்கும் அரசு பேருந்தில் இலவச பயணம், ஒவ்வொரு பொங்கலுக்கும் சிறப்பு தொகையாக 1000 ரூபாய், ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் என்றெல்லாம் அறிவித்திருக்கிறார்.

எனவே திமுக என்ன இலவச திட்டங்களை அறிவிக்கப்போகிறது என மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அநேகமாக வீட்டுக்கு வீடு எல்.இ.டி டிவி கொடுக்கப்படும் என திமுக அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் திருச்சியை தலைநகராக அறிவிக்கும் திட்டமும் திமுகவிடம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் வருகிற ஏப்ரல் 3ம் தேதி திருவாரூரில் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஹிஸ்புல்லா அமைப்பின் மூத்த தளபதி கொல்லப்பட்டார்.. இஸ்ரேலின் அதிரடி தாக்குதல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos