போலீஸ் அதிகாரிகள் இடம் மாற்றம்!. அடுத்த ஆபரேஷனில் இறங்கிய திமுக...

stalin

Mahendran

, சனி, 21 பிப்ரவரி 2026 (17:04 IST)
2011 மற்றும் 2016 அது இரண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் அதிமுகவை வெற்றி பெற்றது. திமுக தோல்வி அடைந்தது. அதுவும் 2011 தேர்தலில் தேமுதிக 29 தொகுதி வெற்றி பெற, அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்த தேமுதிக 23 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று விஜயகாந்த் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக அமர்ந்தார். 2021ம் வருடம் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. எனவே, 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் தாங்களே ஆட்சியைப் பிடிக்க வேண்டும் என்பதில் திமுக குறியாக இருக்கிறது..

அதிமுக தலைமை பலவீனமாக இருப்பதாக திமுக பார்க்கிறது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியை பாஜக ஆதரவாளராக விமர்சித்தே நாம் வாக்குகளை வாங்கிவிடலாம் என திமுக கணக்கு போடுகிறது. மேலும் சமீபத்தில் 3 மாதங்களுக்கான மகளிர் உரிமைத் தொகை 3 ஆயிரம் மற்றும் கோடை கால சிறப்பு தொகை 2 ஆயிரம் என சொல்லி 5000 ரூபாயை பெண்களின் வங்கி கணக்கில் திமுக செலுத்தியது. இது தேர்தலுக்கான யுக்தியாகவே  பார்க்கப்படுகிறது..

இந்நிலையில், திமுக தற்போது அடுத்த ஆபரேஷனை துவங்கியிருக்கிறது. தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் முக்கிய காவல்துறை அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்யும் வேலையில் திமுக இறங்கியிருக்கிறது.. இதை தெரிந்து கொண்ட அரசியல் புள்ளிகள் தங்களுக்கு வேண்டிய காவல்துறை அதிகாரிகளை தேவையான இடங்களில் இடமாற்றம் செய்ய இப்போதே காய்களை நகர்த்தி வருகிறார்களாம். கடந்த இரண்டு மாதங்களாகவே அதிகாரிகள் மாற்றம் குறித்த கோப்புகள் தலைமை செயலகத்தில் வேகமாக நகர்ந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது..

திமுக இப்போ ஓவர் லக்கேஜ்.. வண்டி ஓடாது!.. கலாய்க்கும் கடம்பூர் ராஜூ..

