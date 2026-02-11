முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அடிச்சது நாங்க இல்ல.. பப்ளிக்தான்!.. தவெக குற்றச்சாட்டை மறுக்கும் சேகர் பாபு!..

Advertiesment
sekar babu

BALA

, புதன், 11 பிப்ரவரி 2026 (12:12 IST)
நேற்று சென்னை துறைமுகம் பகுதியில் தவெகவை சேர்ந்த 5 பேர் பிரச்சாரம் செய்த போது ரவுடிகள் அவர்களை தாக்கியதாகவும் துறைமுகம் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ சேகர்பாபுதான் அதற்கு காரணம், அவரின் தூண்டுதலில் பேரிலேயே நூற்றுக்கு மேற்பட்ட ரவுடிகள் தவெக நிர்வாகிகளை தாக்கியிருக்கிறார்கள்.. அவர்களில் சிலர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்..

அமைச்சர் சேகர் பாபு ஒரு ரவுடியை போல செயல்படுகிறார்.. துறைமுகம் பகுதியில் ஆய்வுக்கு செல்லும் தவெக நிர்வாகிகளை மிரட்டுகிறார் என தவெக நிர்வாகிகள் ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் புகார் கூறினார்கள். மேலும், தவெக தலைவர் விஜயும் டிவிட்டர் பக்கத்தில் இது தொடர்பான வீடியோவை வெளியிட்டு திமுகவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

ஆனால் இந்த புகாரை அமைச்சர் சேகர்பாபு மறுத்திருக்கிறார்.. மக்களுக்கும் அந்த கட்சியினருக்கும் இடையேதான் மோதல் ஏற்பட்டது. நீங்கள் அந்த கட்சிக்காரர்கள் சொல்வதை மட்டுமே கேட்கிறீர்கள்.. ஆனால் பொது மக்கள் அடிபட்டு மருத்துவமனையில் இருக்கிறார்கள்.. அதுபற்றி யாரும் செய்தி போடுவதில்லை என்று பேசியிருக்கிறார்..

இதை மறுத்துள்ள தவெக தரப்பு எங்கள் நிர்வாகிகளை ரவுடிகளை அனுப்பி தாக்க சொன்னது அமைச்சர் சேகர் பாபுதான்.. ஆனால் மக்களுக்கும் எங்களுக்கும் சண்டை என்பது போல ஒரு பொய்யான தகவல்களை சொல்கிறார் என அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆட்சியில் பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகாது!. காங்கிரஸுக்கு ஸ்டாலின் பதிலடி!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos