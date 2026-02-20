அதிமுகவுக்கு எதிராக காய் நகர்த்தும் சசிகலா!.. திமுக செம ஹேப்பி!...

கூவத்தூரில் சசிகலாவில் முதலமைச்சர் பதவியை பெற்றவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி. அதன்பின் 4 வருடங்கள் சிறைக்கு சென்றார் சசிகலா. அந்த 4 வருடங்களில் கட்சியை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்தார் பழனிச்சாமி. அதோடு, சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் அதிமுகவுக்குள் வராமல் பார்த்துக்கொண்டார். சிறையிலிருந்து விடுதலையான சசிகலாவுக்கு இது கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.
தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடக்கவுள்ள நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய முயற்சி செய்தார் சசிகலா. ஆனால் பழனிச்சாமிக்கு அதில் விருப்பமில்லை. அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்கிறேன் என சசிகலா கேட்டும் பழனிச்சாமி அதை அனுமதிக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம் தன்னிடம் எதுவும் சொல்லாமல் டிடிவி தினகரன் அதிமுக கூட்டணிக்கு சென்றதும் சசிகலாவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
எனவே, புதிய அரசியல் கட்சி துவங்கும் எண்ணம் அவரிடம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதோடு, தன்னுடைய சமுதாயத்தினர் மூலம் அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும் தொகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு எதிராக தனது ஆதவாளர்களை களமிறக்க திட்டமிட்டிருக்கிறாராம் சசிகலா.. சமீபத்தில் போயஸ்கார்டன் வீட்டில் ஆதாரவாளர்களையும், சில தொழிபதிபர்களையும் நேரில் அழைத்து இதுபற்றி ஆலோசனை செய்திருக்கிறார்.
டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் தனது ஆதரவாளர்களை நிறுத்தி அதிமுக வாக்குகளை பிரித்து அக்கட்சியை தோற்கடிக்க வேண்டும் என சசிகலா நினைப்பதாக தெரிகிறது. அனேகமாக அந்த தொகுதிகள் டிடிவி தினகரனின் அமமுகவுக்கே ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புண்டு. எனவே,
இது அதிமுகவுக்கும், டிடிவி தினகரனுக்கும் அதிர்ச்சியை கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேநேரம், சசிகலாவின் இந்த முடிவு திமுக தரப்புக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
அதோடு சசிகலா தரப்பு மாநாடு, பொதுக்கூட்டம், ரோட் ஷோ என எதற்கு அனுமதி கேட்டாலும் கொடுங்கள் என காவல்துறையினருக்கும் திமுக தரப்பு ரகசிய ஆர்டர் போட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.